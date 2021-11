Fußball : Niklas „Toni“ Strunz ist eine Stütze des VfB 03 Hilden II

Der Offensivspieler soll im Heimspiel wieder seine Qualitäten in die Waagschale werfen – ähnlich wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos.

VfB 03 Hilden II – Holzheimer SG. Zwei Sieger des vergangenen Spieltags in der Fußball-Landesliga, Gruppe 1, stehen sich am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße gegenüber. Über den 4:2‑Coup der VfB 03-Reserve (6. Platz – 20 Punkte) beim Zweiten 1. FC Viersen wurde berichtet, aber auch Holzheim gelang mit dem 2:1 gegen den Dritten Rather SV eine Überraschung. Die führenden Klubs liegen dem Team von Trainer Hamid Derakhshan (39) ganz offensichtlich. Vor sechs Wochen unterlag selbst der souveräne Spitzenreiter MSV Düsseldorf beim Tabellenneunten (17 Punkte) mit 1:3.

Es ist binnen zwölf Monaten der zweite Vergleich zwischen Hilden und Holzheim. Niklas Strunz erinnert sich an den 3:2-Heimerfolg unter Flutlicht im vergangenen Oktober: „Das war eine klasse Partie, die wir in der Nachspielzeit durch ein Tor von Giacomo Russo knapp, aber verdient für uns entschieden. Daran und vor allen Dingen an die gute Leistung beim 4:2-Sieg am vergangenen Sonntag in Viersen wollen wir natürlich anknüpfen.“ Der am Montag 25 Jahre jung gewordene Offensivspieler ergänzt: „Die drei Punkte aus Viersen waren allemal wichtig, für die Tabellensituation, für die Moral und unser Selbstvertrauen. Entsprechend positiv war die Stimmung in dieser Woche beim Training.“