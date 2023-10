Der Landesliga-Aufsteiger findet nicht in die Erfolgsspur Negativspirale des ASV Mettmann setzt sich fort

ASV Mettmann – SG Holzheim 2:4 (0:2). Nach dieser verdienten Heimniederlage setzen sich die ASV-Fußballer im Tabellenkeller der Landesliga fest. Das Team von Daniele Varveri bleibt weiterhin Schlusslicht und es stellt sich die Frage, wie die Mettmanner aus der Abstiegsregion wieder auf einen sicheren Mittelfeldplatz klettern wollen. Mit einer Vorstellung wie gegen den Tabellendritten und Favoriten SG Holzheim wird dies nur schwerlich gelingen. Dafür waren die Defizite beim ASV sowohl in der Abwehr, dem Mittelfeld als auch im Angriff einfach zu offensichtlich. Es wurde deutlich, wie unterschiedlich das Spielniveau zwischen Bezirksliga und Landesliga ist. Man darf schließlich nicht vergessen, dass der ASV Mettmann souverän in der Bezirksliga Meister wurde und ihm in der Landesliga einiges zugetraut wurde.