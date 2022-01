Fußball : MSV Hilden zieht seine Mannschaft aus der Kreisliga A zurück

HILDEN Ein personeller Aderlass macht dem Tabellenvorletzten zu schaffen. Auch der erst im November geholte Trainer Michael Steinke verließ den Verein.

Mit einer Stellungnahme gingen die Verantwortlichen des Tabellenvorletzten, zumindest bis gestern Mittag, noch nicht an die Öffentlichkeit. Fakt ist aber, dass in den vergangenen Wochen nicht nur Trainer Michael Steinke – der 55-Jährige steht jetzt beim Düsseldorfer B-Kreisligisten Sportring Eller in der Verantwortung –, sondern auch zahlreiche Spieler dem Verein den Rücken kehrten. Allein schon die personellen Probleme sind ein Grund für den Rückzug aus der Kreisliga A, wo die Mannschaft nach der 0:10-Pleite am 19. Dezember vergangenen Jahres bei Sportfreunde Gerresheim mit nur acht Zählern als Vorletzter in die Weihnachtspause ging.

Pawliczek verhehlt indes nicht, dass die Personalsituation gerade bei den Klubs im unteren Tabellenbereich in der mit 20 Klubs im August an den Start gegangenen Kreisliga A Düsseldorf nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist. „Das sind schon körperliche Belastungen für Kreisliga-Fußballer. Auch wir hatten im Oktober, November aufgrund von Verletzungen oder gesperrten Spielern einige Sorgen. Jetzt hat sich die Situation entspannt. Einmal durch unsere Zugänge, aber auch durch die nach Verletzungen wieder zur Verfügung stehenden Jungs. Fest steht, dass der SV Ost in sportlicher Hinsicht noch lebt und wir alles tun werden, um in der Kreisliga A zu bleiben“, so der Übungsleiter des bisherigen Tabellenletzten, der für morgen Nachmittag ein kaderinternes Trainingsspiel angesetzt hat.