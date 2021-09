Fußball : VfB 03 Hilden II verliert erstmals

Die Landesliga-Fußballer des VfB 03 geben nach der Pause eine Führung noch aus der Hand, weil sich das Nellen-Team keine zwingenden Chancen mehr erarbeitet.

VfB 03 Hilden II – FSV Vohwinkel 1:2 (1:0). Fabian Nellen war nach der ersten Saisonniederlage bedient. „In den ersten 45 Minuten haben wir noch ordentlich gespielt, hätten nur nach der Führung konsequenter nachsetzen müssen. Mit der zweiten Halbzeit bin ich überhaupt nicht einverstanden“, urteilte der VfB 03 II-Trainer. Mit entscheidend für die magere Darbietung nach dem Seitenwechsel? Unter anderem die verletzungsbedingten Auswechselungen von Torschütze Giacomo Russo, der sein Team in der 24. Minute nach einem klasse Zuspiel von Lucas Lier in Führung brachte, und Tim Tiefenthal zur Pause.

„Das war ein krasser Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit. Wir haben uns ja kaum eine zwingende Torchance herausgespielt. Das war von allem einfach zu wenig“, schlussfolgerte Nellen. Sein Gegenüber Günter Abel kommentierte die starke Vorstellung seiner gegenüber der Vorsaison personell erheblich veränderten Mannschaft: „Wir wollten zunächst kontrolliert von hinten raus spielen, hatten aber zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen. In der Pause haben wir umgestellt, standen defensiv kompakter und machten über die Außen mehr Druck auf den Gegner.“ Letztlich erfolgreich, weil den Hildenern nach dem Seitenwechsel Tempo und Passgenauigkeit fehlten, um die gegnerische Deckung nachhaltig in Verlegenheit zu bringen.

Das sah vor der Pause noch anders aus, als zumindest phasenweise zielstrebig nach vor gespielt wurde. Der wegen einer Oberschenkelverletzung ausgetauschte Tim Tiefenthal wurde zweimal (8., 38.) im letzten Moment abgeblockt. Niklas Strunz scheiterte an Keeper Stefan Kroon (45.), den direkten Nachschuss beförderte der aufgerückte Abwehrchef Joshua Schneider in die zweite Etage. Im direkten Gegenzug störte Robin Weyrather in höchster Not den einschussbereiten Ivan Prcela.