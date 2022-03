Fußball : VfB 03 Hilden II vergibt seine Siegchance

Oliver Krizanovic (rechts) hatte mehrfach die Chance, das Hildener Team in Führung zu bringen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Fabian Nellen bleibt im Landesliga-Duell gegen den abstiegsgefährdeten VfB Solingen trotz Verstärkung aus dem Oberliga-Kader ohne Tor und muss am Ende mit einem Punktgewinn zufrieden sein.

VfB 03 Hilden II – VfB Solingen 0:0. Das Manko der Hildener hinsichtlich der konsequenten Chancenverwertung deutete sich bereits nach drei Minuten an. Die frühe Führung lag förmlich in der Luft, doch Oliver Krizanovic und Dominik Rodrigues-Figueiredo behinderten sich in aussichtsreicher Schussposition gegenseitig und Krizanovic‘s harmloser Abschluss stellte Gäste-Keeper Dennis Trunschke vor kein Problem.