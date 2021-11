Fußball : VfB 03 Hilden II überrascht beim 1. FC Viersen

Die Mannschaft von Fabian Nellen schlägt denn Landesliga-Zweiten dank einer couragierten Vorstellung mit 4:2 und klettert auf Rang fünf.

1. FC Viersen – VfB 03 Hilden II 2:4 (1:2). In seinen Überlegungen vor der Partie beim Tabellenzweiten gab VfB 03 II-Trainer Fabian Nellen seinem Team mit auf den Weg: „Wir müssen auch mal gegen eine Mannschaft punkten, die in der Tabelle vor uns steht.“ Seine Jungs haben offensichtlich gut zugehört und, im Verbund mit den vier Oberliga-Leihgaben in der Startelf, einen unerwarteten Dreier eingefahren. „Das hat uns allen richtig Spaß gemacht, nicht nur weil das Ergebnis stimmte. Das war schon eine besondere Atmosphäre im Stadion, die wir so eigentlich kaum kennen“, sagte Nellen. Der VfB 03 II-Trainer attestierte seinem Team eine starke kämpferische Leistung, gute Moral und eine überdurchschnittliche Chancenverwertung: „Viersen setzte uns in der ersten Halbzeit nahezu permanent unter Druck, da mussten wir in Mittelfeld und Defensive Schwerstarbeit verrichten. Offensiv sorgten wir nur sporadisch für Entlastung, haben aber unsere zwei Torchancen konsequent genutzt.“