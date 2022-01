Fußball : VfB 03 Hilden II streicht einige Testspiele

HILDEN Das Hildener Landesliga-Team leidet aktuell unter Personalnot und muss seine Kräfte bündeln. Im Heimspiel gegen den FC Remscheid holt es ein Remis.

Ein Testspiel auf sportlicher Augenhöhe lieferten sich die beiden Landesligisten VfB 03 Hilden II und FC Remscheid. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2 (1:1). „Das war ein guter Test. Beide Teams hatten gute und weniger gute Phasen im Spiel. Einerseits hätten wir bei mehr Aufmerksamkeit beide Gegentore verhindern können. Andererseits zeigte unsere Mannschaft genügend Moral, um in der Schlussphase den Rückstand noch wettzumachen. Der Ausgleich war der schönste Spielzug der gesamten Partie“, fasste Co-Trainer Manuel Mirek seine Eindrücke zusammen.

Auffallend die Art und Weise, wie die Hildener in der 86. Minute den Endstand erzielten. Mit Abwehrchef Kai Stanzick als Ausgangspunkt über Chanwoo Jung und dem präzise auf Torschütze Dominik Rodrigues-Figueiredo passenden Leon Bernhardt. Der 1:0-Führungstreffer (32.) ging auf das Konto von Lukas Lier – nach Balleroberung und Zuspiel von Niklas Strunz. Remscheid glich zunächst per Kopfball aus (32.) und markierte nach etwas mehr als einer Stunde die 2:1-Führung.

VfB 03 Hilden verliert Kevin Brechmann an Fortuna

Fußball : VfB 03 Hilden verliert Kevin Brechmann an Fortuna

Inklusive dem späten 2:2 nutzten beide Teams ihre klaren Möglichkeiten konsequent aus. Weitere gute Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Angesichts der Defensivstärke der Gäste, die in ihren 14 Meisterschaftsspielen erst 17 Gegentore kassierten, allerdings nicht verwunderlich.

Kurzfristige Abgänge, wie der von Gian Conrad zum Ligarivalen SC Reusrath und Verletzungen wie die von Tim Tiefenthal veranlassten Cheftrainer Fabian Nellen dazu, die Anzahl der Vorbereitungsspiele zu reduzieren. So wurden aufgrund der dadurch erforderlichen Belastungssteuerung die Vergleiche am vergangenen Donnerstagabend beim Kreisliga A-Zweiten SG Benrath-Hassels und die Partie am kommenden Sonntag bei Ratingen 04/19 II gestrichen.