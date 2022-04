Fußball : VfB 03-Zweite spielt am Freitag in Holzheim

VfB 03-Zweite spielt am Freitag in Holzheim

In den letzten sieben Begegnungen fuhren die Hildener lediglich sechs Punkte ein – zu wenig, um den Anschluss an die oberen Landesliga-Plätze zu halten. Beim Tabellennachbarn soll jetzt der Knoten platzen.

Holzheimer SG – VfB 03 Hilden II. Gegen die Konkurrenz aus der unteren Tabellenregion der Landesliga, Gruppe 1, hat es an den vergangenen Spieltagen nicht geklappt. Nämlich dem 4:0-Rückrundenauftakt am 6. März bei Schlusslicht Giesenkirchen einen weiteren Dreier hinzuzufügen. Die Ergebnisse aus den sieben Begegnungen danach (eine Niederlage, sechs Remis) sind aus Sicht der Hildener unbefriedigend. In den bis Saisonende noch folgenden sechs Partien hat es die Zweite des VfB 03 nun in erster Linie mit Gegnern zu tun, die sportlich weitgehend „auf Augenhöhe“ einzustufen sind. Den Auftakt macht das Flutlichtspiel am morgigen Freitag um 20 Uhr (Sportplatz Reuschenberger Straße) beim ebenfalls mit 34 Punkten geführten Tabellensechsten Holzheim.