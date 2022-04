Fußball : VfB 03 Hilden II rettet einen Punkt

Die Landesliga-Fußballer des VfB 03 machen gegen SW 06 Düsseldorf einen 0:2-Rückstand wett. Durch das Remis rutschen sie auf den siebten Tabellenplatz ab.

VfB 03 Hilden II – Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:2 (0:1). Bis sechs, sieben Minuten vor dem Abpfiff sahen die Gäste wie die Sieger aus. Nach einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung von Schiri Steffen Schmitz (Schwafheim), Sergio Percoco soll seinen Kontrahenten Niclas Kuypers gefoult haben, verwandelte Diyar Turan den Strafstoß (13.) zur Führung. Als dann Fljorim Muharemi auf Zuspiel von Hiroto Sasakawa auf 2:0 erhöhte (79.), schien die Partie zugunsten der Gäste gelaufen. Doch die bis dahin nur selten überzeugend auftretenden Hildener rissen sich am Ende noch einmal zusammen. Auch, weil Fabian Nellen bei seinen „Jokern“ ein glückliches Händchen bewies.

Adrian Zdjelar verkürzte auf 1:2 (84.). Der unbekümmert in die Partie gehende A-Junior zeigte dazu noch in zwei, drei anderen Szenen Präsenz. Sehenswert auch der Ausgleich (88.) durch Lukas Lier, der sich am gegnerischen Strafraum ein Herz fasste und seine Einzelaktion mit einem unhaltbaren Flachschuss krönte. Damit riss die VfB 03-Reserve eine bereits verloren geglaubte Partie noch aus dem Feuer.