Fußball : VfB 03 Hilden II muss sich enorm steigern

Kai Stanzick (am Ball) zählt zu den Führungskräften im Hildener Landesliga-Team. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Landesliga-Fußballer wollen an Gründonnerstag bei der SG Unterrath wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, rechnen aber mit viel Gegenwehr, denn auch die Gastgeber brauchen dringend Punkte.

SG Unterrath – VfB 03 Hilden II. Beide Teams gehen unter ähnlichen Voraussetzungen in die Partie. Unterrath fehlten nach dem ordentlichen Rückrundenstart, dem 1:1 gegen Klassenprimus MSV Düsseldorf und dem 2:1-Erfolg gegen Reusrath, zuletzt die Erfolgserlebnisse. Im Klartext: Das Team von Trainer Deniz Top, aktuell als Tabellenelfter (24 Punkte) auf dem ersten Abstiegsplatz zu finden, ging zuletzt viermal hintereinander als Verlierer vom Platz. Nicht ganz so schlimm dran sind die in den vergangenen Wochen vom dritten auf den siebten Rang abgerutschten Hildener (32 Zähler). Deren Bilanz aus den letzten fünf Begegnungen ist mit vier Remis und der Heimniederlage gegen Süchteln indes alles andere als zufriedenstellend.

Morgen Abend um 20 Uhr auf dem Sportplatz am Franz-Rennefeld-Weg also der direkte Vergleich der Kontrahenten, die sich schon zu gemeinsamen Bezirksligazeiten spannende, umkämpfte Duelle lieferten. Dass die Elf von Fabian Nellen das Hinspiel mit 4:2 für sich entschied, scheint mehr eine Randnotiz zu sein. Schließlich sind die Torschützen vom vergangenen Oktober momentan kein Thema. Tuncay Altuntas, dem ein lupenreiner Hattrick zur 3:0-Pausenführung gelang, zählt fest zum Oberligateam und Tim Tiefenthal laboriert seit einem Vierteljahr an einer Sprunggelenkverletzung.

Fakt ist: Die VfB 03-Reserve, die zuletzt nach einem 0:2-Rückstand mit Ach und Krach gegen Schwarz-Weiß 06 wenigstens ein Remis behauptete, muss sich steigern, um nach dem 4:0 am 6. März in Giesenkirchen endlich wieder einen Sieg zu feiern.

Ein solcher ist tatsächlich überfällig, wie auch Kai Stanzick feststellt: „Ohne überheblich zu sein, aber gegen abstiegsgefährdete Klubs wie Schwarz-Weiß 06 oder Unterrath müssten wir aufgrund unserer Qualität im Kader eigentlich gewinnen. Das haben wir zuletzt verpasst. Im Moment läuft es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das verletzungsbedingte Fehlen wichtiger Spieler ist sicher ebenso ein Grund, wie die unzureichende Chancenverwertung.“ Der „gelernte“ Innenverteidiger (24), der sich in der Zwischenzeit auch im defensiven Mittelfeld sehr wohl fühlt, dort einen guten Job macht und zudem die VfB 03-Reserve derzeit als Vertreter für den verletzten Lukas Schmetz als Kapitän aufs Feld führt, fügt hinzu: „Am letzten Sonntag sind wir einmal mehr unnötig in Rückstand geraten. Wir wissen es ja selbst, dass wir bei eigener Führung dem Spiel wesentlich stärker unseren Stempel aufdrücken können. Da müssen wir einfach wieder hinkommen und die Offensivpower, die uns eigentlich auszeichnet, wieder auf den Platz bringen.“ Natürlich hängt auch viel daran, welches Personal an den Spieltagen zur Verfügung steht.