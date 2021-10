Fußball : VfB 03 Hilden II hat wieder ein Erfolgserlebnis

Tuncay Altuntas trifft in dieser Szene zum 1:0 und bejubelt am Ende einen lupenreinen Hattrick. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer trumpfen vor allem vor der Pause stark auf. Tuncay Altuntas trägt drei Tore zum 4:2-Sieg über Unterrath bei.

So spielten sie

Die Leihgabe aus dem Oberligakader krönte seinen besonders in der ersten Halbzeit beherzten Auftritt nach Vorarbeit von Tiefenthal frühzeitig (36.) mit dem Pausenstand – ein lupenreiner Hattrick. Der 20-Jährige strahlte später übers ganze Gesicht: „Das hat heute richtig Spaß gemacht. Das waren drei ganz wichtige Punkte. Ich freue mich über meine ordentliche Leistung und dass ich mit meinen drei Toren der Mannschaft weiterhelfen konnte.“

Weitere klare Chancen verpassten Tiefenthal (31.), Strunz (33.) und der an Torhüter Kaito Ikeda scheiternde Gian Conrad (43.). Der VfB kontrollierte bis zur Pause zwar weitgehend Ball und Gegner, dennoch forderte Fabian Nellen angesichts mancher Schlampigkeiten im Spielaufbau: „Konzentriert weiter arbeiten, den Gegner nicht stark machen.“

Auch in der Halbzeitpause warnte der Coach nachdrücklich davor, die Partie bereits als gewonnen abzuhaken. Fühlte sich seine Elf bereits zu sicher oder hatten die Fußballer nicht richtig zugehört? Weil Sergio Percoco völlig unnötig seinen Gegenspieler im Strafraum foulte als die Situation eigentlich schon geklärt schien (52.) und ein präziser Pass in die Schnittstelle der VfB-Abwehr nicht konsequent verteidigt wurde (55.), verkürzte SGU-Torjäger Salim El Fahmi mit seinen Saisontoren fünf und sechs auf 3:2. Gäste-Keeper Ikeda rettete direkt danach klasse gegen Altuntas (56.), bevor die Düsseldorfer etwas mutiger wurden und energischer die Zweikämpfe suchten.

Gleichwohl blieb das nur ein Strohfeuer, weil Tim Tiefenthal mit seinem direkt verwandelten Freistoß (67.) aus halblinker Position in die kurze Ecke den Hildener Sieg frühzeitig unter Dach und Fach brachte. Für SGU-Trainer Deniz Top war das vermeidbare Freistoßtor die entscheidende Szene: „Da hat sich unsere Mauer irgendwie aufgelöst. Das darf nicht passieren, weil wir gerade gut im Spiel waren. Nach der verschlafenen ersten Halbzeit, als wir dem Gegner zu viele Freiheiten ließen, haben wir in den ersten 20 Minuten nach der Pause richtig Druck gemacht. Mit den zwei Toren haben wir uns zu Recht belohnt und hätten auch ausgleichen können. Alles in allem ist der Sieg des VfB aber durchaus verdient.“