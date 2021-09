Fußball : VfB 03 Hilden II hat personelle Sorgen

Sergio Percoco kann diesmal im Hildener Team nicht die Richtung angeben – er weilt im Urlaub. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Landesliga-Fußballer treten bereits heute Abend beim ASV Süchteln an. Aktuell liegen die Gastgeber auf dem letzten Tabellenplatz, doch davon lässt sich Trainer Fabian Nellen nicht blenden, schätzt den Gegner besser ein.

Von Elmar Rump

ASV Süchteln – VfB 03 Hilden II. Die vorgezogene Partie des vierten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 1, wird am heutigen Freitag um 20 Uhr auf der Sportplatzanlage an der Hindenburgstraße angepfiffen. „Süchteln fragte schon früh wegen einer Verlegung an – wir waren damit einverstanden“, erklärte Hildens Coach Fabian Nellen. Aber: Im schlimmsten Fall schlagen sich für beide Teams die bis zum eigentlichen Spieltermin am Sonntag fehlenden 48 Stunden negativ nieder. Die Hildener plagen Verletzungssorgen. So ist das Mitwirken von Tim Tiefenthal und Giacomo Russo, beide am vergangenen Sonntag verletzungsbedingt zur Halbzeitpause ausgewechselt, noch fraglich.

Süchteln wiederum stand am Dienstagabend 120 Minuten im Kreispokal-Heimspiel gegen den Ligarivalen (und Tabellenführer) 1. FC Viersen auf dem Platz, unterlag mit 2:3 und kassierte dabei in der Nachspielzeit der Verlängerung das entscheidende Gegentor. Stellt sich die Frage, wie viel „Körner“ dieser Pokalkrimi gekostet hat. Oder geht das Schlusslicht angesichts der Tatsache, einem der Aufstiegskandidaten (sogar zweimal) Paroli geboten zu haben, jetzt mit mehr Selbstvertrauen in die Partie gegen die VfB 03-Reserve? Die riss zuletzt bei der ersten Niederlage (1:2 gegen Vohwinkel) zumindest in den zweiten 45 Minuten keine Bäume aus.

„Der Gegner ist aktuell nur schwer einzuschätzen. Ich persönlich erwarte den ASV eigentlich unter den ersten Fünf. Dass die Ergebnisse nicht stimmen, lag auch daran, dass bereits gegen Viersen und zuletzt gegen den Tabellenzweiten Rather SV gespielt wurde“, rückt Nellen die 1:2- bzw. 1:3-Niederlagen des ASV gegen die Spitzenklubs ins rechte Licht. Der Coach ergänzt: „Wir sind gespannt, was jetzt von Süchteln kommt, müssen andererseits erst einmal auf uns selbst schauen. Wir haben gleich einige Baustellen, auch weil der Kader allmählich immer dünner wird.“

Was der 35-Jährige meint: Kapitän Moritz Holz weilt weiterhin in Urlaub, den nun auch der sich zuletzt in guter Form präsentierende Sergio Percoco angetreten hat. Mittelfeldtalent Luis Reck könnte nach einer Sprunggelenkblessur heute Abend wieder dabei sein. Nicht aber Chanwoo Jung, den es gegen Vohwinkel ebenfalls am Sprunggelenk erwischte und dem eine mehrwöchige Zwangspause droht. Dazu kommt der an einer Handverletzung laborierende Schlussmann Michael Miler, den aber Marius Hirt schon gegen Vohwinkel gut vertrat und der das Vertrauen der Trainer Fabian Nellen und Manuel Mirek genießt.

Unabhängig davon welches Personal Süchteln-Coach Frank Mitschkowski zur Verfügung steht, der Ausfall von Abwehrchef Burak Akarca (29), der sich in Rath eine rote Karte einhandelte, ist zweifellos ein Handicap. Auffallend, dass der ASV sein bisher einziges Heimspiel gegen die SG Holzheim mit 2:6 in den Sand setzte. Auch diese Pleite ist für die unerwartete Negativbilanz (null Punkte, 4:11 Tore) ausschlaggebend.