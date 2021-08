Fußball : VfB 03 Hilden II feiert den zweiten Streich

Durch den 3:0-Sieg beim VfB Solingen klettern die Hildener Fußballer in der Landesliga auf Rang zwei. Trainer Fabian Nellen lobt die mannschaftliche Geschlossenheit.

VfB Solingen – VfB 03 Hilden II 0:3 (0:2). Bereits nach vier Minuten konnten die Gäste in Führung gehen, doch Tim Tiefenthal fand freistehend in Dennis Trunschke, dem Solinger Keeper mit SV Hilden-Nord-Vergangenheit, seinen Meister. Das hielt die Gäste aber nicht davon ab, im weiteren Spielverlauf eine überzeugende Leistung abzurufen. „Wir haben uns auch durch die frühen Pressingversuche des Gegners nicht wirklich aus dem Konzept bringen lassen“, urteilte Fabian Nellen. Der VfB 03 II-Coach räumte allerdings ein: „Solingen überbrückte aus einer kompakten Defensive schnell das Mittelfeld. Das war nicht immer leicht zu verteidigen. Trotzdem ließen wir aus dem Spiel heraus kaum eine zwingende Chance zu.“

Die beste Tormöglichkeit der Solinger vergab Davide Mangia, der einen Foulelfmeter (56.) am Tor von Michael Miler vorbeischoss. Der Hildener Keeper stand kurz Zeit später bei einem im Ansatz gefährlichen Distanzschuss des eingewechselten Özgede goldrichtig. Das war die beste Phase der Gastgeber. „Wenn der Elfer drin ist, bekommt die Partie vielleicht noch einmal eine andere Dynamik. Aber wir haben dann mit der 2:0-Führung im Rücken souverän unseren Part heruntergespielt“, so Coach Nellen. Mit dem direkt verwandelten Freistoß zum 3:0 (79.) entschied Tim Tiefenthal endgültig die Partie. Bis es so weit war, mussten die Hildener auf der Hut bleiben.

„Es war phasenweise ein recht wildes Spiel“, blickte Nellen zurück. Mit seiner direkten, wuchtigen Spielweise machte das Schlusslicht dem Gegner durchaus zu schaffen. Der hatte zumindest zweimal die richtige Antwort parat. Das Zuspiel von Luis Reck in die Angriffsmitte nutzte Niklas Strunz zum 1:0 (31.). Zuvor (22.) wurde Giacomo Russo in aussichtsreicher Schussposition gerade noch abgeblockt. Zum exakt richtigen Zeitpunkt, in der Nachspielzeit von Durchgang eins, erhöhte Kapitän Moritz Holz nach einer Kombination über mehrere Stationen auf 2:0. „Das Tor direkt vor der Halbzeit war eminent wichtig. Die starke Phase der Solinger nach der Pause haben wir schadlos überstanden, weil wir kämpferisch gegengehalten haben und auch taktisch diszipliniert auftraten. Aus meiner Sicht war es ein von beiden Mannschaften engagiert geführtes Landesligaspiel, das wir am Ende verdient gewonnen haben“, urteilte Fabian Nellen. Der Coach lobte den mannschaftlich geschlossenen Auftritt seiner Elf, bei der auch nach den Einwechselungen kein Qualitätsverlust erkennbar war.