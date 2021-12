Fußball : Erfolgsserie des 1. FCW endet in Süchteln

Erfolgsserie des 1. FCW endet in Süchteln

Für die Wülfrather Landesliga-Fußballer ist die klare Niederlage der Abschluss einer durchwachsenes Hinrunde. Die Ziele der Klub-Verantwortlichen hat die Mannschaft von Goran Tomic bislang nicht erreicht.

ASV Süchteln – 1. FC Wülfrath 4:1 (1:1). Das hatten sich die Wülfrather Landesliga-Fußballer wohl ganz anders vorgestellt. Statt die Erfolgsserie der vergangenen Wochen auch am letzten Hinrundenspieltag fortzusetzen, kassierten sie beim ASV Süchteln eine klare Niederlage. Trotzem blieb Goran Tomic recht gelassen. Der Trainer analysierte: „Sicherlich sind wir mit dem Ziel nach Süchteln gefahren, etwas Zählbares mitzunehmen, doch war es nicht so, dass wir kaum eine Chance auf einen Punktgewinn hatten. Im Gegenteil. Wir hatten in dieser Begegnung fast 70 Prozent Ballbesitzanteile, waren aber im letzten Drittel zu harmlos. Spielerisch und kämpferisch kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen.“