Fußball-Bezirksliga Der ASV Mettmann siegt weiter

SC Radevormwald – ASV Mettmann 0:1 (0:0). Bezirksliga-Spitzenreiter ASV Mettmann setzte seine lange Erfolgsserie auch in Radevormwald fort und blieb zudem in den letzten vier Partien ohne Gegentor. Das zeugt von einem stabilen Abwehrverbund. Dagegen war Daniele Vaerveri mit seiner Offensivabteilung nicht unbedingt zufrieden. „Wir lassen einfach zu viele Chancen liegen und bringen uns damit ohne Grund selbst in Bedrängnis. Das müssen wir in Zukunft ändern“, sparte der ASV-Coach trotz des verdienten Auswärtssieges nicht an Kritik.