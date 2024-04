Fußball-Landesliga ASV Mettmann will sich noch gut verkaufen

ASV Mettmann – VSF Amern. Nach der glatten 0:4-Abfuhr in Holzheim erklärte Sebastian Pichura am Sonntag den Kampf um den Verbleib in der Fußball-Landesliga für beendet. In den restlichen Partien dieser Saison will sich der Aufsteiger aber noch möglichst gut verkaufen. „Wir haben auch eine Verpflichtung den anderen Mannschaften gegenüber, weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Und natürlich wollen wir den Zuschauern noch etwas bieten“, erklärt der Mettmanner Trainer. Mit Auflösungserscheinungen rechnet Pichura nicht, vielmehr will er die Spieler in den nächsten Wochen bei der Ehre packen. „Das ist auch eine Frage des Charakters – der zeigt sich meist am Ende einer Beziehung“, betont er.