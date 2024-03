Fußball-Landesliga ASV Mettmann lechzt nach einem Heimsieg

ASV Mettmann – DJK Fortuna Dilkrath. Nur drei Tage nach dem stark verbesserten Auftritt beim Landesliga-Dritten VfB 03 Hilden II erwartet die Mettmanner Fußballer an diesem Mittwoch ein echtes Kontrastprogramm. Denn um 19.45 Uhr gibt Kellerkind Dilkrath seine Visitenkarte auf der Anlage Auf dem Pfennig ab. Zwar haben die Gäste elf Punkte mehr als der ASV auf dem Konto, an der akuten Abstiegsgefahr ändert das aber nichts. Für Sebastian Pichura ist es die Heimpremiere im neuen Job als Trainer der Mettmanner. Von Nervosität jedoch keine Spur. „Ich sehe das wie eine Prüfung – zum Beispiel Abitur oder Führerschein. Ich persönlich bin gut vorbereitet und weiß, wie ich spielen lassen möchte“, sagt der 33-Jährige. Der B-Lizenz-Inhaber sieht nur ein Manko: „Uns läuft die Zeit davon. Letzte Woche haben wir zweimal auf dem Platz trainiert, waren einmal in der Soccer-Halle und das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Dilkrath dauert aus Gründen der Belastungssteuerung nur eine Stunde und 15 Minuten.“