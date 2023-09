In kleinen Schritten arbeitet sich das Varveri-Team aus der Krise ASV Mettmann hamstert den nächsten Punkt

DJK Fortuna Dilkrath – ASV Mettmann 2:2 (0:0). Nach dem Unentschieden in Dilkrath bleiben die ASV-Fußballer weiterhin Schlusslicht in der Landesliga. Sie stehen jedoch nur zwei Punkte hinter dem VSF Amern, der den 14. Tabellenplatz und damit den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Für eie Mettmanner ist es das zweite Remis in Folge. Zuletzt sprach Coach Daniele Varveri davon, dass die Mettmanner nach und nach Punkte sammeln müssen, um aus der Abstiegszone heraus zu kommen.