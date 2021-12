Fußball : 1. FC Wülfrath will den fünften Sieg landen

1. FC Wülfrath will den fünften Sieg landen

Die Landesliga-Fußballer spielen bereits heute Abend beim ASV Süchteln. Trotz der Spätschicht will sich das Tomic-Team hellwach präsentieren.

ASV Süchteln – 1. FC Wülfrath. Eine tolle Serie mit vier Siegen in Folge legten die Wülfrather Landesliga-Fußballer hin. Zuletzt gab es im Derby gegen den FSV Vohwinkel einen verdienten 2:0-Erfolg. Für die Wuppertaler hatte das Folgen. Wurde bereits vor der Partie in Wülfrath über einen etwaigen Trainerwechsel spekuliert, folgte nach der Niederlage prompt die Reaktion des FSV-Vorstandes.

Mit sofortiger Wirkung trennten sich die Vohwinkler von Coach Günter Abel. Sein Nachfolger ist der frühere Trainer des FSV, Marc Bach. Er führte vor einigen Jahren die Vohwinkler von der Bezirks- bis in die Oberliga. Danach war er für die Oberligisten VfB 03 Hilden und TVD Velbert tätig. Vor einigen Wochen trennte sich der TVD von Marc Bach, so dass der renommierte Coach direkt für die abstiesgefährdeten „Füchse“ zur Verfügung stand und zusammen mit seinem jungen Co-Trainer Marco Wiemann am Montagabend verpflichtet wurde. Wiemann war übrigens schon einmal Co-Trainer beim 1. FC Wülfrath.