Fußball : 1. FC Wülfrath verschafft sich etwas Luft

Die Mannschaft von Goran Tomic verlässt mit einem Sieg über Giesenkirchen die Abstiegszone. Jetzt hoffen die FCW‑Verantwortlichen, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Nächsten Sonntag geht es zum Schlusslicht VfB Solingen.

1. FC Wülfrath – VfL Giesenkirchen 4:0 (3:0). Die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath scheinen endlich in die Spur gefunden zu haben Nach dem Sieg bei der favorisierten Zweitvertretung des VfB 03 Hilden gab es jetzt gegen die auf einem Abstiegsplatz stehenden Giesenkirchener einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. So langsam scheint der FCW in Richtung gesichertes Mittelfeld der Tabelle zu klettern.