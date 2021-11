Fußball : 1. FC Wülfrath tritt beim Landesliga-Schlusslicht an

Alexandar Bojkovski fällt bis zur Winterpause aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Nach zwei Siegen in Folge ist die Mannschaft von Goran Tomic am Sonntag beim abgeschlagenen VfB Solingen ganz klar in der Favoritenrolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

VfB Solingen – 1. FC Wülfrath. Nachdem die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath schwer in die Saison fanden und Konstanz vermissen ließen, scheint jetzt der Knoten geplatzt. Zuletzt gab es beim VfB 03 Hilden II und gegen den VfL Giesenkirchen zwei Siege in Folge. Dabei waren nicht nur die sechs Punkte als positiv zu verbuchen, sondern es gefiel auch die Art und Weise, wie das Team von Goran Tomic auftrat.

„Gerade beim 4:0-Erfolg gegen Giesenkirchen machte es Spaß, der Mannschaft zuzusehen“, sagt Michael Massenberg. Aber auch beim favorisierten VfB 03 zeigte der FCW sein spielerisches Potenzial, das aber im bisherigen Saisonverlauf viel zu selten abgerufen wurde. „Die schwankenden Leistungen haben dazu geführt, dass wir die Erwartungen bisher nicht erfüllt haben. Durch die zuletzt überzeugenden Vorstellungen konnten wir aber nach und nach den Abstand zur Abstiegszone etwas vergrößern“, erklärt Massenberg.

Für den FCW gilt es nun, die kleine Serie am Sonntag (15.30 Uhr) beim Schlusslicht VfB Solingen fortzusetzen. Auf die Platzierung der Solinger angesprochen, reagiert der FCW-Vorsitzende etwas unwirsch: „Ich will da gar nichts vom Tabellenletzten hören. Der VfB ist deutlich stärker, als es die Tabelle aussagt. Das ist eine unangenehme Aufgabe, da alle von uns einen Sieg erwarten, aber auch so eine Begegnung muss es erst einmal absolviert werden.“

Es gibt jedoch Aspekte, die Massenberg mit Zuversicht nach Solingen fahren lassen. So glaubt er, dass die FCW-Fußballer durch den guten Lauf Selbstvertrauen getankt haben. Zudem entspannt sich die personelle Situation weiter. Abwehrchef Lukas Fedler wurde bereits am vergangenen Sonntag gegen Giesenkirchen eingewechselt und steht nun für einen Einsatz in der Startformation bereit. Der zuletzt wegen seiner fünften gelben Karte gesperrte Luis Rosenecker steht wieder zur Verfügung und sollte auf der linken Seite für Belebung sorgen.