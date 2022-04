Fußball : 1. FC Wülfrath muss gegen Reusrath punkten

Im Duell gegen den Tabellennachbarn wollen sich die Wülfrather Luft im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga verschaffen. Allerdings ließ das Team von Goran Tomic zuletzt die notwendige Siegermentalität vermissen.

Den Blick richtete Tomic danach direkt in Richtung der Partie am Sonntagnachmittag. „Ich gehe davon aus, dass wir diesmal über 90 Minuten Gas geben und alles daran setzen, dass die Punkte bei uns bleiben.“ Das mit 1:5 verlorene Spiel am vergangenen Sonntag hatte Tomic noch nicht ganz aus dem Kopf. „Es bleibt mir ein Rätsel, warum wir gut eine Stunde die Begegnung beim Spitzenreiter MSV Düsseldorf dominierten und dann in knapp 20 Minuten fünf Gegentreffer kassierten. Da spielte einfach die bei uns leider oft fehlende Siegermentalität eine große Rolle.“

Dieses unbedingte Siegen wollen und die volle Konzentration über 90 Minuten erwartet der FCW-Trainer von seiner Mannschaft gegen den SC Reusrath. „Wenn wir kämpferisch und spielerisch alles in die Waagschale werfen, müssten die Punkte am Erbacher Berg bleiben.“ Zugleich drängt Tomic auf Wiedergutmachung nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel. „Da lagen wir mit 1:2 zurück und haben dann in der letzten Minute einen Elfmeter verschossen.“ Im Gegensatz zu anderen im FCW-Lager geht er mit einiger Gelassenheit in die Begegnung. „Ich will da überhaupt keine Dramaturgie aufbauen. Sicherlich haben wir nur vier Punkte Abstand zur SG Unterrath, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht, es fehlen aber auch nur wenige Zähler, um einen Rang unter den ersten fünf der Tabelle einzunehmen.“