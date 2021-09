Fußball : 1. FC Wülfrath kassiert die nächste Niederlage

Der enttäuschte FCW-Trainer Goran Tomic lässt nach der verlorenen Heimpartie gegen die SG Unterrath kein gutes Haar an seiner Mannschaft.

1. FC Wülfrath – SG Unterrath 0:1 (0:0). Was ist nur mit dem 1. FC Wülfrath los? Der vor der Saison recht hoch gehandelte Landesligist holte aus drei Begegnungen magere drei Punkte. Wer das Spiel gegen die SG Unterrath verfolgt hatte, muss davon ausgehen, dass mit ähnlichen Vorstellungen wie bei dieser Partie in dieser Spielzeit nicht allzu viel Zähler hinzukommen. Mit Landesliga-Niveau hatte die Leistung vieler FCW-Fußballer nichts zu tun. Das bestätigte nach dem Abpfiff auch der völlig enttäuschte Goran Tomic. „Einige meiner Spieler überschätzen sich maßlos. Dabei stellt sich da die Frage, ob wir als Verantwortliche bei der Verpflichtung der Neuzugänge gut beraten waren, da fehl es an Einigem, das wir in der Landesliga aber nicht mehr beibringen können. Ich kann letztlich nur sagen, dass ich stinksauer bin und erst mal eine Nacht darüber schlafen muss. Der Sieg der Unterrahter geht übrigens völlig in Ordnung“, zeigt sich der FCW-Chefcoach als fairer Verlierer.