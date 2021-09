Fußball : 1. FC Wülfrath hat zu Hause ein offenes Tor

Die Wülfrather, hier mit Sebastian Schmieta (l.) und Nico Rymarczyk (r.), bekamen den MSV nicht in den Griff. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mannschaft von Goran Tomic kommt in der Fußball-Landesliga nicht wirklich vom Fleck und muss jetzt die nächste Heimniederlage verdauen.

1. FC Wülfrath – MSV Düsseldorf 0:3 (0:1). Die dritte Heimniederlage in Folge kassierten die FCW-Fußballer. Eine enttäuschende Bilanz, mit der in Wülfrath kaum jemand gerechnet hat. Mit der Verpflichtung einiger namhafter Neuzugänge und der guten Vorbereitung waren Erwartungen geschürt worden, denen die Mannschaft bisher in keiner Weise gerecht wurde.