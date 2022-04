Fußball : 1. FC Wülfrath hält SC Reusrath auf Abstand

Aleksandar Bojkovski (Mitte/rechts Luis Rosenecker) machte den Sieg der Wülfrather fest. Foto: Achim Blazy (abz)

Drei Tore erzielt, den Ausgleich verhindert – Aleksander Bojkovski ist der Mann des Tages in der Landesliga-Mannschaft des 1. FCW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

1. FC Wülfrath – SC Reusrath 3:2 (1:2). Nach dem Abpfiff einer erst in der Schlussphase spannenden Landesliga-Begegnung standen Trainer Goran Tomic und FCW-Vorsitzender Michael Massenberg zusammen und ließen die Partie kritisch Revue passieren. Ihnen war die Erleichterung über einen Erfolg, der erst mit einem Treffer von Aleksandar Bojkovski in der 90. Minute sichergestellt wurde, anzusehen. „Das war ein ganz dreckiger Sieg, der aber enorm wichtig war“, brachte es Tomic auf den Punkt. Massenberg, machte keinen Hehl daraus, dass die drei Punkte mit viel Glück für die Gastgeber zustande kamen. „Letztlich ist mir das aber egal, denn in einigen Tagen spricht keiner mehr darüber. Hauptsache wir haben uns von der direkten Abstiegsregion ein Stück weiter entfernen können“, sagt er.

Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es in diesem Spiel um einiges ging, denn der Sieger würde sich ins sichere Tabellenmittelfeld absetzen. Das führte dazu, dass die Partie über weite Strecken zerfahren verlief und kaum halbwegs ordentliches Landesliga-Niveau erreichte. „Da spielt Not gegen Elend“, war beispielsweise der Kommentar von Otti Höpfner, früher ein bekannter Abwehrspieler in der niederbergischen Fußballszene, der des Öfteren die Spiele des FCW sachkundig verfolgt.

So spielten sie 1. FC Wülfrath: Perkuhn – Schmidt-Kessen, Jezussek, Klein, Rosenecker, Wolf, Haba (69. Kurt), Frantzozas, Krol, Bojkovski, Weber (69. Pavlidis). SC Reusrath: Hechler – El Marhouni (77. Hinrichs), Beckmann, Seinsch (77. Conrad), M. Kaufmann, F. Steinhäuser, Grünewald (62. Lekfif), Hergesell, Naß, Goudinas (88. Hellekes), Heinrich. Schiedrichter: Jan Bongartz. Tore: 1: Aleksandar Bojkovski (21.), 1:1 Robin Seinsch (26.), 1:2 Moritz Kaufmann (38.), 2:2 Aleksandar Bojkovski (66.), 3:2 Aleksandar Bojkovski (89.)

In den ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab, zwingende Torszenen waren auf beiden Seiten nicht zu notieren. Umso überraschender die 1:0-Führung (21.) für den FCW, als sich der Ball nach einer Ecke in den Strafraum senkte und Markus Wolf das Leder im Reusrather Gehäuse unterbrachte. Die Freude über den Treffer währte aber nicht lange, denn fünf Minuten später markierte Robin Seinsch den Ausgleich für die Gäste. Die Wülfrather hatten sich noch nicht ganz vom Schock des Gegentreffers erholt, da war Moritz Kaufmann zur Stelle und sorgte für die 2:1-Halbzeitführung des SC Reusrath. „Wir müssen nach der Pause eine Schippe drauflegen, sonst sieht es für uns ganz bitter aus, sagte Massenberg auf dem Weg zum Klubheim.

Es war beim 1. FCW aber zunächst nicht auszumachen, wie die Spieler den Spieß noch umdrehen wollten. Nur die beiden überragenden Akteure Luis Rosenecker, der die linke Außenbahn pausenlos beackerte, und Aleksandar Bojkovski im Offensivbereich bemühten sich eifrig, etwas Struktur in den Spielaufbau der Gastgeber zu bringen. Ihre Kollegen standen zumeist völlig neben den Schuhen. Der SCR hingegen, der spielerisch ebenfalls enttäuschte, konnte zumindest gelegentlich Torgefahr ausstrahlen, vergab aber mehrfach in aussichtsreicher Position.