Fußball : 1. FCW fegt Schlusslicht vom Platz

Mit einem 5:1-Sieg setzen die Wülfrather Landesliga-Fußballer ihre Erfolgsserie fort und verdienen sich damit einen trainingsfreien Abend.

VfB Solingen – 1. FC Wülfrath 1:5 (1:2). Seiner Favoritenrolle wurde der FCW im Gastspiel beim Landesliga-Schlusslicht gerecht. Mit einer spielerisch und kämpferisch reifen Vorstellung ließen die Wülfrather Fußballer dem VfB nicht den Hauch einer Chance und holten den dritten Sieg in Folge. Es scheint, dass die Gäste endlich zu der Leistung finden, die der Mannschaft aufgrund des gut besetzten Kaders von Saisonbeginn an zuzutrauen war. „Über die komplette Spielzeit haben meine Jungs überzeugt. Das war eine beeindruckende Vorstellung, die für die Zukunft hoffen lässt“, schwärmte der rundum zufriedene Goran Tomic. „Ich hatte meinen Spielern versprochen, dass sie einen trainingsfreien Abend bekommen, wenn sie dreimal hintereinander gewinnen. Dieser Fall ist jetzt eingetreten.“

Die Wülfrather erwischten einen Auftakt nach Maß: Es waren gerade 60 Sekunden gespielt, als Jörn Zimmermann zum 1:0 traf. Danach kombinierte der FCW flott und erspielte sich einige gute Chancen,. Die Solinger wurden dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie kaum aus ihrer eigenen Hälfte heraus kamen. Vor allem Dennis Krol, Alexander Habas, Jörn Zimmermann und Luis Rosenecker kurbelten unermüdlich das Spiel an und setzten die Offensivabteilung klug in Szene. Habas erwies sich dabei als überzeugender Passgeber und war an drei Treffern beteiligt. Nach gut einer halben Stunde erhöhte Stürmer Angelo Pavlidis auf 2:0. Bei einem ihrer wenigen Angriffe kamen die Solinger durch einen stark abseitsverdächtigen Treffer zum 1:2-Halbzeitstand.