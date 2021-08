Fußball : 1. FC Wülfrath erkämpft den ersten Sieg

Nach einem intensiven Schlagabtausch behält der Fußball-Landesligist letztlich beim SC Schwarz-Weiß Düsseldorf die Oberhand – und Trainer Goran Tomic atmet tief durch.

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 2:3 (1:2). FCW-Coach Goran Tomic war die Erleichterung nach dem Erfolg in Düsseldorf-Oberbilk anzumerken, denn nach der Niederlage zum Saisonauftakt wollten die FCW-Fußballer unbedingt punkten. „Es war kein schönes Landesliga-Spiel, sondern eine überwiegend von kämpferischen Elementen geprägte Partie, die wir letztlich verdient für uns entschieden haben.“ Dem FCW-Trainer war es egal, dass die Begegnung nicht unbedingt etwas für Leute mit Sinn für Fußball-Ästhetik war, sondern sein Team sollte unbedingt einen Fehlstart mit zwei Niederlagen vermeiden. „Das ist uns gelungen, meine Jungs haben ihre kämpferischen Qualitäten in die Waagschale geworfen. Dafür möchte ich ihnen ein Kompliment spenden.“ Dem engagierten Übungsleiter dürfte aber klar sein, dass dies auf Dauer nicht das Rezept für einen ambitionierten Landesligisten sein kann, sondern auch spielerische Klasse verlangt wird, um höheren Ansprüchen zu genügen.

Von Beginn an gingen auf dem kleinen Platz in Oberbilk beide Mannschaften engagiert zur Sache. Ziel war es, die Auftaktniederlagen vergessen zu machen. Die Gäste kamen gut in die Begegnung und hatten anfangs optisch mehr vom Spiel. Nach knapp einer Viertelstunde fiel die 1:0-Führung des FCW, als Jonas Franzozas nach einem Eckball von Aleksandar Bojkovski per Kopf erfolgreich war. Die Wülfrather agierten weiterhin offensiv, und drängten auf den nächsten Treffer. Jörn Zimmermann erzielte das 2:0 (37.), als er den Ball nach einen Pass in Höhe des Düsseldorfer Strafraumes per Direktabnahme ins Gehäuse beförderte. Schwarz-Weiß kam durch Bormanns zum Anschlusstreffer (42.).