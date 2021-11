Fußball : 1. FC Wülfrath braucht jetzt einen Heimsieg

Alexander Bojkovski verletzte sich und fällt am Sonntag wohl aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Nach dem Erfolg im Derby der Fußball-Landesliga muss das Team von Goran Tomic gegen die abstiegsgefährdeten Giesenkirchener nachlegen.

1. FC Wülfrath – VfL Giesenkirchen. Durch den überraschenden 1:0-Erfolg beim favorisierten VfB 03 Hilden II haben die Wülfrather Landesliga-Fußballer die Abstiegsplätze wieder verlassen. Nun heißt es für den FCW, durch einen weiteren Dreier gegen die abstiegsgefährdeten Giesenkirchener einen wichtigen Schritt in das sichere Mittelfeld zu machen. Dass sich Giesenkirchen in der Abstiegszone befindet, sieht Goran Tomic als echtes Problem an: „Dieser Gegner wird alles daran setzen, um bei uns zu punkten. Da dürfen wir uns keine Nachlässigkeiten im Defensivverhalten erlauben.“

Der FCW-Coach hofft, dass sich die Personaldecke etwas entspannt und er mehr Alternativen als zuletzt hat. „Zumindest Lukas Fedler könnte nach seinem grippalen Infekt wieder zur Verfügung stehen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Spieler im Abwehrzentrum“, berichtet er. Auch auf den Einsatz von Jörn Zimmermann hofft Tomic. Weiterhin ausfallen wird der am Knie verletzte Kapitän Markus Wolf.

In dieser Woche reihte sich ein weiterer wichtiger Akteur in die Zahl der Verletzten ein. „Unser Stürmer Aleksandar Bojkovski musste beim Training wegen einer Verletzung im Fußgelenk ausscheiden. Ich glaube kaum, dass er am Sonntag zur Verfügung steht.“ Der Ausfall des schnellen und dribbelstarken Außenbahnspielers wäre für die Gastgeber ein herber Verlust, da der FCW gerade in der Offensive im bisherigen Saisonverlauf kaum glänzen konnte. Es war gerade der junge Bojkovski, der zumindest phasenweise mit Torgefährlichkeit auf sich aufmerksam machte und auch einige Treffer erzielte.

Zuletzt beim Sieg bei der Hildener Reserve tat sich der FCW im vorderen Mannschaftsteil erneut recht schwer, konnte sich aber über einen schönen Kopfballtreffer von Weber freuen, der damit das Tor des Tages erzielte. Der zentrale Angreifer hatte es im bisherigen Saisonverlauf nicht einfach, denn der frühere Oberligaakteur wird oft von seinen Mitspielern nicht so in die Angriffsaktionen einbezogen, wie es eigentlich sein müsste. Dabei könnte Weber für das Offensivspiel des FCW mit seiner großen Erfahrung in klassenenhöheren Ligen so wichtig für die Wülfrather sein.