Fußball : 1. FC Wülfrath benötigt jetzt dringendst ein Erfolgserlebnis

Lukas Fedler hat seine Sperre abgesessen. Foto: Achim Blazy (abz)

Die ambitionierten Landesliga-Fußballer erwischten einen Fehlstart in die Saison. Jetzt peilt Trainer Goran Tomic drei Punkte in Kleinenbroich an.

SC Teutonia Kleinenbroich – 1. FC Wülfrath. Er brauchte schon zwei Tage, um die 1:2-Heimniederlage gegen die SG Unterrath zu verdauen, gab Michael Massenberg zu. Der FCW-Vorsitzende meinte, dass es ihm nicht allein um die Niederlage ging, sondern vor allem darum, wie es dazu kam. „Gegen die Unterrather, die weiß Gott nicht stark gespielt haben, lief bei uns an diesem Tag überhaupt nichts. Unser Zweikampfverhalten war eine Katastrohe, wir hatten eine hohe Fehlpassquote und kamen kaum in den gegnerischen Strafraum. Unter diesen negativen Aspekten kann man kein Spiel gewinnen.“

Massenberg hofft, dass diese schwache Vorstellung ein Ausrutscher war und sich die FCW-Fußballer in Zukunft wieder auf ihre Stärken bestimmen. „Wir haben einiges an spielerischem Potenzial im Kader, das dann aber auch zum richtigen Zeitpunkt abgerufen werden muss. Ich gehe davon aus, dass Trainer Goran Tomic in der Mannschafsbesprechung Anfang der Woche und in Einzelgesprächen mit den Spielern die Schwächen in der Partie gegen Unterrath angesprochen hat und hoffe, dass im Spiel bei Teutonia eine Reaktion des Teams erfolgt.“

Es ist wichtig, dass der FCW wieder in die Spur findet, denn es gab bei den treuen Wülfrather Fans am vergangenen Sonntag kritische Stimmen, deren Tenor lautete, dass sie sich reiflich überlegen würden, zum nächsten Heimspiel wieder an den Erbacher Berg zu kommen. Sollte der FCW am Sonntag (15 Uhr) in Kleinenbroich punkten, wären die Wülfrather Zuschauer sicherlich versöhnlicher gestimmt.

„Beim SC Teutonia muss unsere Mannschaft zünden und ein Feuerwerk entfachen“, bringt es Vorsitzender Massenberg auf den Punkt. Positiv sollte sich auf die Leistung auswirken, dass Trainer Tomic personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Nach seiner abgelaufenen Sperre ist Kapitän und Innenverteidiger Lukas Fedler wieder dabei. Auch der gegen die SG Unterrath schmerzlich vermisste Nico Rymarczyk hat seine Verletzung auskuriert. „Es kann gut sein, dass Torwart Martin Klafflsberger nach seinem Muskelfaserriss wieder zur Verfügung steht“, sagt Massenberg.

Damit scheint der FCW-Coach fast seine Bestbesetzung aufbieten zu können. Erstmals in der noch jungen Saison stünden dann auch mit Markus Wolf, Lukas Fedler und Leon Zimmermann alle drei ehemaligen Regional- und Oberligaspieler gemeinsam auf dem Platz. Das sollte dem Leistungsvermögen des Wülfrather Landesligateams gut tun. „Einschließlich des eventuellen Einsatzes von Keeper Martin Klafflsberger wären wir dann vor allem in der Defensivabteilung gut aufgestellt“, betont Michael Massenberg. Damit mag er Recht haben, es löst aber nicht die Probleme im Angriff.