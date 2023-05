Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath bleibt vorerst Schlusslicht

1. FC Wülfrath – SpVgg. Steele 1:4 (1:2). (bs) Mit dem erhofften Sprung auf den vorletzten Tabellenplatz klappte es für die FCW-Fußballer an diesem Sonntag nicht. Doch die Wülfrather geben die Hoffnung nicht auf, die rote Laterne doch noch an den FSV Vohwinkel weiterreichen zu können, denn auch der Vorletzte blieb an diesem Wochenende ohne Punkt.