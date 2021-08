Fußball : Rhenania Hochdahl sieht gegen SV Hösel kein Land

Die Hochdahler Fußballer verlieren das Kreispokal-Duell gegen den Ratinger Bezirksligisten deutlich mit 0:4 und scheiden damit in der zweiten Runde aus.

SC Rhenania Hochdahl – SV Hösel 0:4 (0:1). Das Thema „Kreispokal 2020/21“ ist für den SC Rhenania abgeschlossen. Meist einen Schritt schneller am Ball, spielerisch und läuferisch mit Vorteilen, ließ Bezirksligist Hösel von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer die Sportplatzanlage an der Grünstraße als Sieger verlässt.