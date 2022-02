Fußball : Dornaper stehen vor zwei Spitzenduellen

Vorsitzender Karl-Heinz Schultz sieht die Dornaper Mannschaft in der Kreisliga A vor zwei richtungsweisenden Partien. Foto: Achim Blazy (abz)

DORNAP In der Wuppertaler Kreisliga A wollen die Fußballer des TSV Einigkeit Dornap gleich zum Start am 6. März ihre Ambitionen unterstreichen.

Bereits fünf Testspiele hat Fußball A-Kreisligist TSV Einigkeit Dornap-Düssel in der Vorbereitungsphase absolviert. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Vier klaren Siegen steht nur eine Niederlage gegen den Kreisliga B-Spitzenreiter Sportfreunde Dönberg gegenüber. „Es läuft eigentlich recht gut bei uns, wobei ich mich über die Niederlage gegen die Dönberger schon etwas geärgert habe. Sie war eigentlich typische für mehrere Spiele in der Hinrunde. Trotz vieler klarer Chancen tun wir uns schwer, diese auch zu verwerten. Da fehlt uns der typische Torjäger in der der vordersten Spitze“, erläutert Karl-Heinz Schultz, langjähriger engagierter Vorsitzender der Dornaper. Zusammen mit Chefcoach Marc Bläsing und Co-Trainer Bastian Schaube hofft er, dass der TSV in der am 6. März beginnenden Rückrunde vor den gegnerischen Gehäuse kaltschnäuziger wird.

Apropos Rückrundenstart: Dieser hat es für den derzeitigen Tabellendritten in sich. Zunächst erwartet Dornap den Lokalrivalen und Zweiten Rot-Weiß Wülfrath-, eine Woche später geht es zum Tabellenführer SC Velbert II. „In diesen beiden Begegnungen entscheidet sich bereits, wie der weitere Saisonverlauf für uns aussehen wird. Entweder wahren wir unsere Aufstiegschance oder wir werden wahrscheinlich nur im oberen Mittelfeld der Tabelle mitmischen. Das wäre dann nicht unbedingt motivationssteigernd für unseren Kader“, bringt es der TSV-Chef auf den Punkt. Er denkt aber zunächst positiv. „Wir haben meines Erachtens eine Menge Qualität im Kader. Damit ist der Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Es dürfen dann aber nicht solch unnötige Ausrutscher passieren, wie zum Ende der Hinserie. Da haben wir unter anderem als Spitzenreiter beim Tabellenletzten FC Mettmann 08 und bei weiteren Mannschaften, die wir hätten schlagen können, unnötige Punkte gelassen, die uns die Tabellenführung kosteten.“

Schultz betont, dass der Aufstieg in die Bezirksliga zwar wünschenswert sei, aber auf keinem Fall ein Muss bedeute. „Da sind wir uns als Verantwortliche einig. Zur Not nehmen wir halt in der kommenden Saison einen neuen Anlauf.“ Dass der Vorstand des TSV Einigkeit den Blick auf die kommende Spielzeit gerichtet hat, ist daran zu erkennen, dass der Klub mit dem Trainerduo Marc Bläsing und Bastian Schaube eine Verlängerung der Verträge vereinbart hat.

Dagegen wird der Trainer der in der Kreisliga B spielenden zweiten Mannschaft den Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. „Peter Burek, mit dessen Arbeit wir sehr zufrieden sind, möchte mindestens einen A-Kreisligisten oder höher trainieren. Zudem plant er, weitere Trainerlizenzen zu erwerben“, berichtet Schultz. „Ein interessierter Nachfolger für unser Kreisliga B-Team kann sich gern an den Vorstand werden.“

Der TSV-Chef ist froh, dass die Dornaper in der Winterpause einen Neuzugang für die Kreisliga-A Mannschaft zu verzeichnen hatten, von dem sie sich mehr spielerische Stabilität erhoffen. „Wir haben mit Julian Gaulke vom Essener Landesligisten ESC Rellinghausen einen Spieler bekommen, der mit seiner Routine und Übersicht im Mittelfeld die Regie übernehmen kann und zudem torgefährlich ist. Die bisherigen Testspiele haben gezeigt, dass er für uns eine echte Verstärkung sein kann“, erzählt Schultz.

Die Dornaper haben aber auch personelle Probleme. Mit dem vor einigen Monaten gekommenen Torwarttalent Luis Biederbeck, der in der Jugend mit Schwarz-Weiß Essen in der Niederrheinliga spielte, sowie Defensivakteur David Vink fallen gleich zwei wichtige Akteure wegen eines Handbruchs längere Zeit aus. Marcel Kurtz und Leon Wasmus tasten sich nach längerer Verletzungspause allmählich wieder an den Kader heran.