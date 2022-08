Fußball-Kreisliga A Solingen : SSVg Haan baut neue Mannschaft auf

Yassir Assakour befindet sich nach einer Operation zur Zeit noch im Aufbautraining. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HAAN Der A-Kreisligist, der in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrunde stand, muss einen großen personellen Umbruch meistern. Trainer Yassin El Yaghmouri setzt auf Teamgeist und Kompaktheit. Meisterschaftsstart ist am 14. August.