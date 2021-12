Fußball : SSV Erkrath trennt sich von Trainer Denis Clausen

Erkrath Die Entscheidung fiel laut Klub „in beiderseitigem Einvernehmen“. Co-Trainer Daniel Hummler, der schon vor einer Woche in der Verantwortung stand, ist nun Chefcoach.

A-Kreisligist SSV Erkrath und der bisherige Chefcoach Denis Clausen gehen ab sofort getrennte Wege. In einer Pressemitteilung verkündete der Verein: „Eine über drei Jahre andauernde freundschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit wurde in beiderseitigem Einvernehmen beendet.“ Genauere Gründe für den Abschied nach „einem guten Gespräch“ mit Clausen führte Holger Johan nicht an, der 1. Vorsitzende sagte nur soviel: „Leider hat es zum Schluss zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst.“ Zugleich war Johan voll des Lobes für Clausen: „So lange ich mich erinnern kann, hat der SSV Erkrath noch nie einen fachlich besseren Trainr gehabt. Um so mehr fällt es schwer, dass man auseinandergeht.“