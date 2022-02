Fußball : SSV Erkrath hat noch etwas gutzumachen

Der Einsatz von Erkraths Kapitän Samuel Heuer (r.) ist fraglich. Foto: Achim Blazy (abz)

HILDEN/HOCHDAHL/ERKRATH Am Sonntag kommt der SC Düsseldorf-West II. Rhenania Hochdahl spielt gegen Rather SV II. Der SV Hilden-Ost tritt bei TuSA 06 Düsseldorf an.

Von Elmar Rump

Nur einen Zähler und den ausgerechnet durch Schlusslicht SV Hilden-Ost mit dem 2:2 beim FC Bosporus verbuchten die drei hiesigen Vertreter in der Fußball-Kreisliga A Düsseldorf am ersten Rückrunden-Spieltag. Das Trio möchte es am kommenden Wochenende besser machen, steht aber vor richtig kniffligen Aufgaben.

Da braucht man kein Prophet zu sein: Schlusslicht SV Hilden-Ost fährt am Sonntag als krasser Außenseiter zum Tabellendritten TuSA 06 Düsseldorf. Einerseits ist die späte Anstoßzeit (16.30 Uhr – Sportplatz Fleher Straße) gewöhnungsbedürftig. Noch schwerer wiegt indes die Tatsache, dass die Gastgeber nach der nicht einkalkulierten 0:1-Niederlage zum Auftakt beim DSV 04 besonders Gas geben werden. Inwieweit die Punkteteilung gegen den Neunten Bosporus beim SV Ost Kräfte freigemacht hat, bleibt abzuwarten.

„Grundsätzlich hat sich an unserer schwierigen Ausgangslage im Tabellenkeller kaum etwas geändert. Wir müssen schauen, dass wir uns so gut wie möglich präsentieren und es dem Gegner, der seine Qualitäten vor allen Dingen im schnellen Umschaltspiel nach vorne hat, mit Kampf und Leidenschaft schwer machen“, lautet die realistische Einschätzung von Trainer Bartek Pawliczek.

Ebenfalls vor einer hohen Hürde steht der SC Rhenania Hochdahl, der am Sonntag um 15.30 Uhr die SG Benrath-Hassels auf dem Sportplatz Grünstraße erwartet. „Wir wollen Benrath förmlich auf den Füßen stehen und denen mit fairen Mitteln den Spaß am Fußball nehmen. Allerdings müssen unsere Spieler durch die Reihe wesentlich mehr Engagement als in den letzten Begegnungen zeigen“, betont Julian Ramos-Lucas.

Fraglich, ob das kickende Personal, das vor Wochenfrist im Abstiegsduell beim KSC Tesla durch die 0:1-Niederlage wichtige Punkte liegen ließ, tatsächlich den Ernst der Lage erkannt hat. Benrath hingegen machte im Aufstiegsrennen durch das 8:3 gegen den Rather SV II und vor allen Dingen durch die Niederlage von Mitkonkurrent TuSA 06 Boden gut. Der SCR-Coach kann wieder mit dem nach der fünften gelben Karte vergangenen Sonntag gesperrten Kapitän Arbnor Alija planen.

An das Hinspiel hat der SSV Erkrath, der zuletzt beim SV Oberbilk 09 Düsseldorf 1:3 unterlag, denkbar schlechte Erinnerungen. Der SC Düsseldorf-West II, am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Freiheitstraße zu Gast, führte seinerzeit nach gut einer halben Stunde bereits mit 4:0, siegte am Ende 4:1. Den späten Gegentreffer (77.) erzielte Marko Nikolic, der aktuell bei 13 Toren steht und gegen die Oberkasseler nach einer Sperre aufgrund der fünften gelben Karte wieder dabei ist.