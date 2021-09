Fußball : Kreisliga A: MSV Hilden spielt nach „Rot“ 75 Minuten in Unterzahl

Rachid Adda (rechts), hier im Pokalspiel gegen den SV Nord, traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung des MSV Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rhenania Hochdahl siegt durch spätes Tor. SSV Erkrath kann Ausfälle nicht kompensieren. SV Ost kassiert herbe Abfuhr. SSVg Haan verliert erstmals.

Von Elmar Rump

SV Oberbilk 09 Düsseldorf – SC Rhenania Hochdahl 1:2 (0:1). Den 1:1-Ausgleich nur zwei Minuten zuvor durch Patrick Pitzer steckten die Rhenanen nahezu unbeeindruckt weg. Fast postenwendend (85.) sorgte der eingewechselte Fabian Seeberger nach dem Rückpass von Julian Dietz für den Siegtreffer – und den zweiten Saisonerfolg. „Das entscheidende Tor fiel zwar spät, aber unter dem Strich geht das Resultat in Ordnung. Wie eine Woche zuvor haben die Jungs bis zum Schluss an sich geglaubt und erneut ein spätes Tor erzielt“, war SCR-Coach Julian Ramos Lucas zufrieden.

Ein Eigentor von Pitzer (früher u.a. SV Hilden-Nord) nach einer Dietz-Hereingabe (44.) brachte die Gäste in Führung. Ebenso wie einen Oberbilker (78. – rote Karte nach Foul an Patrick Stotko) schickte der Unparteiische in der gleichen Minute Kevin Naulin mit Gelb-Rot frühzeitig zum Duschen.

SC Rhenania Hochdahl: Hennes (81. Karim) – Colombo (61. Breunig), Alija, Schwarzer, Mickeler-Garcia, Y. Hajjam (61. Seeberger), Scelta, Chaibi, Stotko, J. Dietz, Naulin.

Düsseldorfer SV 04 – SSV Erkrath 4:1 (2:0). Die Platzherren schickten eine routinierte, abgezockte Truppe auf den Naturrasenplatz des Lierenfelder Stadions. Beim SSV standen dagegen eine Reihe starker Offensivkräfte nicht zur Verfügung. „Das konnten wir diesmal nicht kompensieren. Bis zum Strafraum sah das gefällig aus, aber ganz vorne fehlte uns die nötige Durchschlagskraft“, machte der Sportliche Leiter Werner Nowak deutlich. Nach dem 0:2-Pausenrückstand (25., 32.), gelang dem eingewechselten Fatih Duran der Anschluss (80.), ehe der DSV mit zwei weiteren Treffern (84., 90+4) seinen ersten Saisonsieg feierte. Die letzten 20 Minuten spielten die Gäste (Gelb-Rot für Tim Aydt) in Unterzahl.

SSV Erkrath: König – Mahdad (67. Paul), Paktiani, Aydt, Leesten, Heuer (90+2 Aksoy), Pira, Freese, Eickels, Opoku (52. Duran), Achabakh (78. Beschorner).

KSC Tesla 07 – SV Hilden-Ost 6:2 (2:0). Eine herbe Abfuhr für die Oststädter, die mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz festsitzen. Teslas vierfacher Torschütze Srdan Babic traf binnen sechs Minuten (32., 38.) zur Halbzeitführung. Das 1:3 (49.) erzielte Mohammed Nasseri, den 2:5-Zwischenstand (84.) Tim Engelen.

SV Hilden-Ost: A. Lange – Curak (68. Kosel), Solmaz, Wallmeier (65. Mohammadi), Engelen, Kaya, Akduman, Azzouzi (46. Dübgen), P. Lange (46. Ucar), Nasseri.

CfR Düsseldorf-Links – MSV Hilden 4:2 (1:1). Die rote Karte für Hildens Abdellah Kabil bereits nach 15 Minuten spielte den Linksrheinischen zweifellos in die Karten. „Damit wurde unser Konzept früh über den Haufen geworfen. Dennoch waren wir in der Schlussphase der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit trotz Unterzahl das bessere Team. Der frühe Platzverweis und verletzungsbedingte Ausfälle waren am Ende ausschlaggebend für die unnötige Niederlage“, fasste Mohamed Azmaa, der Sportliche Leiter des MSV, zusammen. Nach dem 1:0 für Links (3.) drehten Oumar Diallo (42.) und Rachid Adda (62.) den Spieß vorübergehend herum. Ein Doppelschlag (65., 71.) brachte den CfR auf die Siegerstraße.

MSV Hilden: Maschke – Akyol (75. Bouchakai), Keksel, Badi (85. Adrigal), Kabil, Adda (66. A. Al Makhloufi), M. Bajut, Dykoff, Lukmann, Diallo, Allaiti (46. Kajouj).

TG Burg – SSVg Haan 2:1 (1:0). Nach drei Siegen in Folge kassierten die Haaner die erste Niederlage. „Zu Beginn beider Halbzeiten handelten wir uns die in der Entstehung vermeidbaren Gegentreffer ein. Auf dem kleinen Platz haben wir uns schwer getan, richtig in die Partie zu finden. Der Anschlusstreffer fiel zu spät, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen“, urteilte SSVg-Trainer Yassin El Yaghmouri.

Thomas Jarosch verkürzte auf 1:2 (85.), während Sascha Ziegler in der dritten und 49. Minute das Nachsehen hatte. Für Salvatore Abbate war ebenso früher Feierabend (63. – Gelb-Rot) wie für Burgs Torschützen zum 1:0, Harald Rübenstrunk (79. – rote Karte). Pech hatte Can-Ahmet Aktas, dessen Freistoß (81.) am Querbalken landete.

SSVg Haan: Ziegler – Yanikoglu (65. Maral), A. Russo (56. C. Aktas), Akdemir, Issallaman, Altikulac, Jarosch, Y. Assakour (8. Eriskan), Vinciguerra, Abbate, A. Assakour.