Fußball : Rhenania Hochdahl zwingt SV Hilden-Ost erst spät in die Knie

Julian Dietz (rechts), hier im Zweikampf gegen Abderrahim Outmani, gewann mit der Rhenania einen über weite Strecken ausgeglichenen Kampf gegen den SV Ost. Foto: Achim Blazy (abz)

SSV Erkrath kassiert fünf Treffer. MSV Hilden holt unter Trainer Michael Steinke den ersten Punkt. SSVg Haan geht gegen Richrath unter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SC Rhenania Hochdahl – SV Hilden-Ost 4:2 (2:2). Beide Teams hatten sich schon auf eine Punkteteilung eingestellt, als die Hochdahler die Partie doch noch für sich entschieden. A-Junior Maik Gaida (90.) und der aufgerückte Abwehrspieler Jonas Schwarzer (90+6) bescherten dem Team von Julian Ramos-Lucas den zweiten Sieg hintereinander. „Kämpferisch und läuferisch war das eine gute Vorstellung. Am Ende haben wir uns für den Aufwand zu Recht belohnt. Unnötig aber, dass wir nach der 2:0-Führung innerhalb von drei Minuten zwei Gegentore kassieren“, urteilte Rhenanias Trainer. Aus Sicht von Bartek Pawliczek hätte ein Remis dem Spielverlauf eher entsprochen: „Toll, wie die Jungs den 0:2-Rückstand wegsteckten und wieder ins Spiel zurück fanden. Es war ein intensives Kreisliga A-Spiel mit Tempo und vielen Zweikämpfen.“

Der SV Ost hätte unmittelbar nach dem 3:2 erneut ausgleichen können, doch scheiterte Mohammed Nasseri mit seiner Volleyabnahme am hervorragend reagierenden SCR-Keeper Frederik Hennes. Dessen Gegenüber Alex Lange parierte per Fußabwehr klasse gegen den frei vor ihm auftauchenden Nelson Paul (17.), ehe Jonas Schwarzer (19. – Ecke Fynn-Janne Koch) und Kevin Naulin (25. – toller Heber aus über 30 Meter „Marke Tor des Tages“) Hochdahl 2:0 in Führung brachten. Die Gäste antworteten prompt. Jeweils nach Vorarbeit von Dominik Kosel sorgten Nasseri (27.) und Onur Dikisci (30.) für den Ausgleich. Auch die zweiten 45 Minuten verliefen kampfbetont – mit Platzverweisen gegen Rhenanias Ruben Mickeler-Garcia (69., gelb-rote Karte) und Hildens Berkan Gülden (82., rote Karte) – und endeten letztlich mit dem knappen Sieg der Einheimischen.

SC Rhenania Hochdahl: Hennes – Koch, Schwarzer, Alija, Sandten, Dietz (84. Lotz), N. Paul (46. Gaida), Chaibi (90+2 Seeberger), Brumby (90+5 Jendryke), Mickeler-Garcia, Naulin.

SV Hilden-Ost: A. Lange – Ucar (61. Ploetz), Solmaz (54. Hoffmann), Rodrigues Benavides, Qutmani, Kosel (82. Schmidt), Stevens, B. Gülten, P. Lange, Dikisci, Nasseri.

Die Premiere des neuen Erkrather Trainers Daniel Hummler endete mit einer klaren Niederlage. Foto: Achim Blazy (abz)

SSV Erkrath – SG Benrath-Hassels 1:5 (0:1). Erstmals unter der offiziellen Regie des neuen Trainers Daniel Hummler zeigte der SSV eine ordentliche Leistung. Aber die reichte nicht, um den Tabellenzweiten, der zuletzt binnen vier Tagen (0:1 gegen den neuen Spitzenreiter FC Kosova, 1:2 gegen FC Büderich II) zweimal unterlag, ernsthaft zu gefährden. „Das Ergebnis stimmt natürlich nicht. Aber unsere Mannschaft präsentierte sich in der Außendarstellung positiver als zuletzt“, fasste der am gestrigen Montag 65 Jahre jung gewordene Sportliche Leiter Werner Nowak zusammen.

Die engagiert auftretenden Benrather führten bereits 4:0 (13., 52., 70., 76.), ehe sie sich zwei Feldverweise einhandelten (83., 88.). Den Gegentreffer markierte Osei Opoku mit einem im Nachschuss verwandelten Elfmeter (89.). Zuvor scheiterte Marko Nikloic mit einem Freistoß am klasse reagierenden SG‑Torsteher Tino Divkovic, setzte wenig später das Spielgerät bei der gleichen Übung auf die Latte.

SSV Erkrath: Kümpel – Heuer (81. Aksoy), Aydt, Leesten, D.-V. Paul (57. Opoku), Smith (79. Beschorner), Pira, Eickels, Freese, Heimes, Nikolic.

MSV Hilden – FC Bosporus Düsseldorf 1:1 (0:0). Seit Mitte November neu im Amt feierte Michael Steinke mit dem MSV seinen ersten Punktgewinn. Es hätte auch der erste Dreier werden können, denn die Düsseldorfer trafen erst in der Schlussphase (88.) zum Endstand. Karim Almakhloufi brachte die seit der 71. Minute in Unterzahl spielenden Hildener (Gelb-Rot gegen Said Bouchakai) auf Zuspiel von Bekir Akyol nur zwei Minuten darauf in Führung. „Auch wenn wir den möglichen Sieg verpassten, bin ich stolz auf die Jungs. Wir haben trotz unserer Personalprobleme heute als Team einen Schritt nach vorne gemacht“, urteilte Coach Steinke.

MSV Hilden: I. El Hasbouni – Bouchakai, Kajouj, Kabil, Akyol, Darkaoui Amjahed (69. Aoufi), Lakbir, K. Almakhloufi (83. A. Al Makhloufi), Dykoff, Omer, Saidi (85. A. El Hasbouni).

SSVg 06 Haan – TuSpo Richrath 1:8 (0:4). Die als Fünfter angereisten Richrather gingen in diesem (vermeintlichen) Verfolgerduell bereits nach fünf Minuten durch den später noch zweimal erfolgreichen Biogio-Giuliano Rizzelli in Führung. Alen Vincazovic (29., 38.) und dessen Bruder Emil (42. – Handelfmeter) legten nach. „Richrath war sicher unser bisher stärkster Gegner. Aber alle Gegentore waren irgendwie vermeidbar. Uns unterliefen zu viele Fehler. Das bestrafte der Gegner konsequent“, bilanzierte SSVg 06-Trainer Yassin El Yaghmouri. Der Treffer vonThomas Jarosch (51.) war allenfalls Ergebniskosmetik, weil der TuSpo in der Folge erneut viermal ins Schwarze traf.