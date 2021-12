Fußball : Kreisliga A: Rhenania Hochdahl gewinnt muntere Torjagd

Mustapha Channouf führt die SSVg Haan zum 6:0-Erfolg über Witzhelden. Am Sonntag steigt auf eigenem Platz das Verfolgerduell gegen Richrath.

Rot-Weiß Lintorf – SC Rhenania Hochdahl 3:5 (0:0). Was war das für ein Torspektakel in Lintorf – zumindest in Halbzeit zwei. Die Hochdahler lagen dreimal vorne, bekamen dennoch keine Sicherheit in ihr Spiel. „Wenn wir führten, kassierten wir fünf, sechs Minuten später prompt den Ausgleich. Am Ende haben wir durch die zwei späten Tore sicher völlig zu Recht gewonnen, hätten die Partie mit ein wenig mehr Cleverness, aber schon vorher in unsere Richtung lenken können. Dennoch ein Lob an die Jungs, weil sie sich durch die Gegentore kaum beeindrucken ließen“, fasste Trainer Julian Ramos-Lucas zusammen.