Fußball : Kreisliga A: SV Hilden-Ost gewinnt nur eine Halbzeit

Mohammed Nasseri (l.) erzielte beide Tore des SV Hilden-Ost. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rhenania kann Rückstand nicht mehr wettmachen. MSV Hilden zeigt Auflösungerscheinungen. SSVg Haan verliert durch „Last-Minute-Treffer“.

FC Bosporus Düsseldorf – SC Rhenania Hochdahl 3:2 (2:1). Die Rhenanen mussten erst 0:2 in Rückstand geraten (28., 34.), um einigermaßen in die Spur zu finden. Prompt traf Kevin Naulin mit einem an Fabian Seeberger verwirkten Foulelfmeter (39.) zum Pausenstand. Zuvor wurde ein Schuss von Alexandro Ramos-Lucas gerade noch von der Linie gekratzt. „Ich wollte mit unseren drei A-Junioren frischen Wind in unser Spiel bringen, weil wir zuvor offensiv nicht viel zustande brachten. Das hat zumindest ansatzweise funktioniert“, sagte hinterher Trainer Julian Ramos-Lucas zu seiner Dreier-Rotation in der Halbzeitpause.

Ausgerechnet Keeper Frederik Hennes, sonst die Zuverlässigkeit in Person, legte dann dem FCB unfreiwillig das 3:1 (61.) auf. Mehr als der Anschluss durch Youngster Marvin Daniel Bochnia nach präzisem Naulin-Pass (79.) wollte den Gästen indes nicht gelingen. Pech, das der junge Luis Wegmann wenig später die Flanke von Fabian Seeberger knapp am Tor vorbeiköpfte.

SC Rhenania Hochdahl: Hennes – Kolaric, Schwarzer, Alija, Brumby (46. Wegmann), Hajjam (90. Jenryke), Dietz (46. Gaida), A. Ramos-Lucas (67. Bochnia), Lotz (46. Kopka), Seeberger Naulin.

SV Hilden-Ost – Rather SV II 2:5 (0:4). Immerhin: Die zweite Halbzeit entschied das Schlusslicht mit 2:1 für sich. Aber das reichte natürlich nicht, um den deutlichen Pausenrückstand wettzumachen. „In der ersten Halbzeit waren wir in der Defensive viel zu anfällig, machten haarsträubende Fehler, die Rath konsequent bestrafte. Nach der Pause spielten wir dann etwas mutiger nach vorne“, fasste Trainer Bartek Pawliczek zusammen, der, mangels eigenem Personal, drei, vier Spieler aus der Kreisliga C-Reserve in die Startelf beordern musste.

Mit einem direkt verwandelten Freistoß (21.) ging die Rather Zweit-vertretung in Führung und war bis zum Halbzeitpfiff noch drei weitere Male erfolgreich (27., 31., 42.). Nach einer Kopfballverlängerung von Lucas Wallmeier markierte Mohammed Nasseri mit einem gefühlvollen Heber über den Torhüter das 4:1 (56.). Kurz darauf scheiterte Kevin Kensbock, eine der Leihgaben aus der Zweiten, am gegnerischen Torhüter, ehe die Düsseldorfer auf 5:1 erhöhten (60.). Auf Zuspiel von Onur Dikisci traf erneut Nasseri zum Endstand (74.).

SV Hilden-Ost: Flücht – Rodrigues Benavides, U. Ucar, Dübgen, Qutmani (76. Schmidt), P. Lange, Kensbock, Wallmeier, Kosel (68. Yilderim), Nasseri, Dikisci.

Sportfreunde Gerresheim – MSV Hilden 10:0 (4:0). Am Ende mochte Michael Steinke gar nicht mehr hinschauen, was seine desolat auftretende Mannschaft da so fabrizierte. „Ich bin maßlos enttäuscht. Fünf, sechs Spieler, die eigentlich dabei sein sollten, waren erst gar nicht am Treffpunkt erschienen. Da mussten wir mächtig improvisieren. So kannst du natürlich kein Spiel gewinnen“, machte der Coach seiner Verärgerung Luft.

Ohne nennenswerte Gegenwehr, geschweige denn einer zwingend herausgespielten Torchance ergaben sich die völlig überforderten Gäste spätestens nach dem 0:3-Rückstand (28.) in ihr Schicksal. Überragender Spieler bei den Sportfreunden: Angreifer Pascal Thomassen, der den Torreigen früh eröffnete (9.) und später noch viermal ins Schwarze traf.

MSV Hilden: I. El Hasbouni – S. Bouchakai (46. Aoudia), Akyol, Aoufi, Darkaoui Amjahed, Lakbir, K. Almakhloufi, M. Bajut, Dykoff, Omer, Zarok.

GSV Langenfeld – SSVg 06 Haan 1:0 (0:0). Ein Last-Minute-Sieg des GSV. Drei Minuten vor dem Abpfiff markierte Niklas Sven Zilian trotz Unterzahl (78. – rote Karte gegen Langenfeld) das Tor des Tages. „Wir mussten bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung sorgen, haben aber drei, vier richtige klare Möglichkeiten liegen lassen. Das Ergebnis ist enttäuschend, zumindest diesen einen Punkt müssen wir am Ende mitnehmen“, urteilte SSVg 06-Trainer Yassin El Yaghmouri.

Die das gegnerische Tor knapp verfehlenden Mustapha Channouf (11.) und Ali Assakour (39.) sowie der an Torhüter Christian Nellen scheiternde Thomas Jarosch (39.) hätten die jetzt auf Rang sechs „überwinternden“ Gäste in Führung bringen müssen, ehe in den Schlussminuten selbst das Remis verspielt wurde.