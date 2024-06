Gemischte Gefühle zum Abschluss FC Mettmann 08 behauptet Rang vier, Dornap ist Achter

SV Union Velbert – TSV Einigkeit Doranp-Düssel 4:1 (1:0). Am achten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Wuppertal änderte die glatte Niederlage der Dornaper zum Abschluss der Meisterschaftsrunde nichts mehr. Damit beendet die Mannschaft von Patrick Stroms eine durchwachsene Saison zumindest auf einem einstelligen Tabellenplatz. In Velbert gerieten die Dornaper nach der Pause innerhalb von zwei Minuten mit 0:2 (53., 55.) in Rückstand. Joshua Effenberger verkürzte auf 1:2 (68.), doch die Velberter dominierten die Schlussphase, legten noch zwei Tore (74., 78.) zum 4:1-Sieg nach und kletterten dadurch auf Rang sechs.