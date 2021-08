Fußball : ASV Mettmann lässt sich den Schneid abkaufen

Guiseppe Sparacio (am Ball) durfte nur eine Halbzeit im Angriff spielen. Für ihn kam nach der Pause Fabian Helmes. RP-Foto: Foto: Achim Blazy (abz)

Daie Mannschaft von Daniele Varveri verliert die erste Heimbegegnung und dazu auch noch Mohammed Streij, der die rote Karte sieht.

ASV Mettmann – SSV Germania Wuppertal 1:2 (0:1). Als der erwartet starke Gegner erwiesen sich die Wuppertaler bei ihrem Gastspiel in Mettmann. Glücklich, aber nicht unverdient setzten sie sich in der Bezirksliga-Begegnung beim ASV Mettmann durch. Vor allem im ersten Durchgang fanden die leicht favorisierten Gastgeber schwer ins Spiel und zeigten im Defensivbereich einige Defizite, die von den Wuppertalern mit gefährlichen Angriffsaktionen ausgenutzt wurden. Zudem schwächte sich der ASV selbst, als Mohammed Streij wegen Nachtretens in der 43. Minute die rote Karte sah und nun einige Wochen ausfällt Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber trotz Unterzahl, fanden aber nicht zu der guten Form der Vorbereitung und dem Sieg zum Saisonauftakt beim SC Ayyildiz Remscheid.

„Der Sieg für die Wuppertaler geht in Ordnung, da sie sich vor allem in der ersten Halbzeit als das spielerisch und kämpferisch bessere ein Team vorstellten. Die Germania war ein körperlich robustes Team, von dem sich meine Jungs vor allem in den ersten 45 Minuten haben den Schneid abkaufen lassen“, erklärte Daniele Varveri. Es war ein Spiel zweier Mannschaften, die zum Kreis der Favoriten in der Bezirksliga-Gruppe drei gehören. Dieser Favoritenrolle wurden aber beide Teams nicht gerecht.

So spielten sie ASV Mettmann: Winzen – Omayrat (38. Cyganek), Jo. Erkens, Ju. Erkens, Demirkol (46. Winterfeld), Günes, Duraku, Cyrys, Rehag, Streij, Sparacio (46. Helmes).

Über weite Strecken sahen die Zuschauer magere Haumannskost, mit vielen Fehlpässen und zumeist harmlosen Aktionen in den jeweiligen Strafräumen. Dabei fielen die Gäste in der ersten Viertelstunde mit einigen flotten Kombinationen auf und suchten auch den Abschluss. Danach war zunächst langweiliges Mittelfeldgeplänkel angesagt, das Mario Filai überraschend mit der 1:0-Führung (32.) für die Germania beendete. Dabei profitierten die Wuppertaler von einem bösen Schnitzer des ASV-Innenverteidigers Johannes Erkens, der bei einem eher harmlosen Pass in die Tiefe über den Ball trat. Filai bedankte sich und brachte das Leder freistehend im Mettmanner Kasten unter. Kurz vor der Halbzeit gab’s dann die berechtigte rote Karte für Mohammed Streij.

Daniele Varveri reagierte auf die harmlosen Angriffsaktionen des ASV und brachte mit Steven Winterfeld und Fabian Helmes zwei frische Stürmer. Die beiden machten deutlich mehr Alarm vor dem SSV-Gehäuse und Steven Winterfeld glich nach einer Hereingabe in den Strafraum aus 14 Metern zum 1:1 aus. In der Folge agierte der ASV mit den Gästen auf Augenhöhe und es gab Torraumszenen auf beiden Seiten. Das bessere Ende hatten jedoch die Germanen dank Kilian Wendling, der drei Minuten vor dem Abpfiff mit einem strammen Schuss aus der Distanz den 2:1-Siegtreffer erzielte.