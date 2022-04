Fußball : Spiel des ASV Mettmann fällt wegen Corona aus

Mettmann Im Lager des Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann hatten sich viele auf die für Sonntag angesetzte Partie gegen den mit deutlichem Punkteabstand führenden Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten DJK Adler Frintrop gefreut.

„Die Begegnung kann leider nicht stattfinden, da sich eine größere Anzahl unserer Spieler coronabedingt in Quarantäne befindet. Die Entscheidung hinsichtlich des Spielausfalles wurde in Abstimmung mit dem Fußballverband am Mittwochabend getroffen“, berichtet Imad Omairat, Sportlicher Leiter des ASV.