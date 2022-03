Fußball : SC Unterbach verliert Torfestival

Die Bezirksliga-Fußballer markieren innerhalb von zehn Minuten die Treffer zur 3:1-Führung, doch am Ende feiert Ditib Vatanspor Solingen einen 6:3-Erfolg.

Beeindruckend die Phase zwischen der 15. und 25. Minute, als die Gastgeber nach dem frühen 0:1-Rückstand (3.) durch Tarkan Türkmen den Schalter komplett umlegten und ihrerseits auf 3:1 stellten. Mit einem sehenswerten Distanzschuss hoch in die lange Ecke glich Faouzi El Makadmi aus (16.). Kaum fünf Minuten darauf sorgte Tobias Schössler für das 2:1. Und einmal richtig in Schwung gekommen, erhöhten die Unterbacher durch den zehnten Saisontreffer von El Makadmi auf 3:1 (25.). Mithin wohl die stärkste Spielphase, die der SCU im bisherigen Saisonverlauf ablieferte. Aber das individuell stark besetzte DV-Team von Trainer Deniz Aktag ließ sich durch den Rückstand kaum aus dem Konzept bringen.

Zunächst konnte El Makadmi eine erste Chance nicht nutzen, bevor der Führung durch Yuji Adachi (58.) ein schneller Konter der Gäste vorausging. Der SCU hielt in der Folge dagegen, weil die Solinger ihre im Ansatz guten Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielten. Zudem rettete Marcel Aust einmal in höchster Not. Der frühe verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Sven Gehrmann machte erste Probleme im Unterbacher Mittelfeld deutlich, die sich ganz am Ende noch in zwei weiteren Gegentoren durch Bünyamin Dogan (81.) und erneut Türkmen (89.) ausdrückten. „Trotz der Niederlage haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ich denke schon, dass unsere Fans mit unserer Leistung zufrieden waren“, schlussfolgerte Roberto Marquez nach dem Abpfiff.