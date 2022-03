Fußball : SC Unterbach tritt mit Axel Bellinghausen an

Die Unterbacher erwarten den Bezirksliga-Dritten DV Solingen. Da kommt es der Mannschaft von Roberto Marquez gerade recht, dass mit dem Düsseldorfer Ex-Profi am Sonntag ein erfahrener Fußballer im Mittelfeld agiert.

Morgen Nachmittag gibt mit dem DV der Tabellendritte um 15 Uhr seine Visitenkarte auf dem Sportplatz am Niermannsweg ab. Mit dem 11:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Britannia Solingen unterstrich das Team von Trainer Deniz Aktag (40 – früher u.a. VfB 03 Hilden A-Junioren, Ratingen 04/19 II) nachdrücklich seine Ambitionen in Richtung Meisterschaft. Gleichwohl wird das noch ein steiniger Weg, beträgt der Rückstand auf den Nachbarn Solingen 03 doch bereits sieben Zähler. Mit den beiden Torleuten Asterios Karagiannis (früher u.a. VfB 03 Hilden) und Serhat Göksu (SV Hilden Ost) sowie dem gegen Britannia gleich fünf Mal (!) erfolgreichen Ismail Cakici (SF Baumberg, Ratingen 04/19, TuRU 80), Bünyamin Dogan (VfB 03, SG Unterrath, ASV Mettmann), Jonas Schulte (VfB 03 A-Junioren, Mettmann, Rather SV), Malik Demba (SSV Berghausen) und Fatih Gecgel (SSV Erkrath) stehen auch hier im Kreis bekannte Fußballer im Kader von Ditib-Vatanspor.

Die Qualitäten des Gegners registriert auch Roberto Marquez. Aber wie stets in der kompletten ersten Serie und auch vor den verbleibenden 13 Spieltagen gilt der Fokus in erster Linie der eigenen Mannschaft. „Der DV hat gute, erfahrene Einzelspieler in seinen Reihen. Mit dem Kantersieg gegen Britannia haben sie zweifellos ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben sicher Respekt, gehen aber genauso konzentriert an die Aufgabe heran wie letzten Sonntag, wollen den Gegner früh stören und versuchen, unser Spiel durchzusetzen“, sagt der SCU-Coach. Und fügt im Rückblick auf den letzten Sonntag hinzu: „Wenn es uns gelingt, die herausgespielten Torchancen zu nutzen, werden wir auch dem DV ein sehr unangenehmer Gegner sein.“