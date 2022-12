Fußball-Bezirksliga SCU schöpft neuen Mut

VdS 1920 Nievenheim – SC Unterbach. Dass sich die Wege derart trennen würden, das hatte beim SCU vor dem Start in die Saison niemand auf der Rechnung. Eher wähnten sich die Gastgeber gegen den seinerzeit frischgebackenen Aufsteiger leistungsmäßig auf Augenhöhe. Trotzdem war die 1:2-Heimniederlage durchaus zu verkraften. Nur, vor dem Auftakt in die Rückrunde zieren die Unterbacher mit gerade einmal sechs Punkten das Tabellenende in der Bezirksliga, Gruppe 1. Die Linksrheinischen indes belegen mit 31 Zählern hinter dem designierten Aufstiegskandidaten Nummer eins, dem VfL Jüchen-Garzweiler, wenn auch mit neun Punkten Rückstand, Rang zwei.