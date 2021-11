Fußball : SC Unterbach hängt im Keller fest

Die Mannschaft von Roberto Marquez verliert auch die Nachholpartie gegen den TSV Urdenbach. Am Sonntag empfängt der Fußball-Bezirksligist den SV Wersten 04 zum Kellerduell – eine richtungsweisende Begegnung.

SC Unterbach – TSV Urdenbach 0:3 (0:1). Die Niederlage im Nachholspiel gegen Urdenbach muss der SCU erst einmal verdauen. Gleichzeitig schwindet, realistisch betrachtet, die Hoffnung, die Abstiegszone in der Bezirksliga, Gruppe 2, bis zur Winterpause noch verlassen zu können auf ein Minimum. Die Leistungen auf dem Platz waren am Mittwochabend jedenfalls nicht dazu angetan, den verbleibenden Aufgaben gegen Wersten und VfL Benrath ausgesprochen zuversichtlich entgegen zu sehen.

Punkten konnte der Klub nur mit der farbenfrohen Beleuchtung und den vorweihnachtlichen Dekorationen, dem „SCU-Weihnachtszauber“ am und um das Klubhaus herum. Die Leistungen auf dem Feld dagegen verdienten allenfalls das Prädikat „bescheiden“. Dass der Abstiegskampf in den Köpfen der Spieler wirklich angekommen ist, war nur phasenweise zu erkennen. Zweimal blitzte in Durchgang eins Gefahr vor dem TSV-Gehäuse auf. Zunächst parierte Torsteher Daniel Muckel den Distanzschuss des später verletzungsbedingt ausgeschiedenen Sven Gehrmann (11.), dann traf Nuri Gülmez nur den Außenpfosten (24.).

Effizienter die Urdenbacher, die im Anschluss an eine Ecke (27.) durch den freistehenden Leon Gelb in Führung gingen. Die Gastgeber, ohne den verletzten Axel Bellinghausen, versäumten es über weite Strecken, ihr spielerisches Potential abzurufen. Zahlreiche lang nach vorne geschlagene Pässe kamen erst gar nicht beim Adressaten an. „Wir haben zu selten versucht, wirklich Fußball zu spielen, die Abstände im Mittelfeld waren zu groß. Dazu kam die fehlende Kompaktheit und die Sicherheit am Ball und im Passspiel“, urteilte Roberto Marquez.