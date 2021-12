Fußball : SC Unterbach feiert wichtigen Sieg in Benrath

Die entscheidenden Tore im letzten Punktspiel des Jahres erzielt erneut Faouzi El Makadmi. Die Unterbacher Fußballer haben dadurch eine ruhigere Winterpause.

VfL Benrath – SC Unterbach 0:2 (0:0). Faouzi El Makadmi ist in der Schlussphase der Hinrunde in der Bezirksliga, Gruppe 2, so etwas wie die Lebensversicherung des SCU im Abstiegskampf. Der offensive Mittelfeldspieler steuerte bereits am vergangenen Spieltag zum 3:1-Erfolg gegen Wersten zwei Treffer bei. Auch in Benrath avancierte der 25‑Jährige zum Matchwinner, schnürte erneut einen Doppelpack: Acht Minuten nach dem Seitenwechsel im Anschluss an den präzisen Rückpass von Tobias Schössler und in der 84. Minute nach Vorarbeit von Chris Ribjitzki.