Fußball-Bezirksliga : SC Unterbach erwartet „Wundertüte“ Nievenheim

Das Trainergespann Andrea del Polito (rechts) und Roberto Marquez (links) kann die Stärke der Konkurrenz noch nicht richtig einschätzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Unterbacher Fußballer müssen sich in einer neuen Bezirksliga-Gruppe behaupten und treffen am Sonntag auch noch auf einen Aufsteiger. Der Liga-Start lässt also Raum für Überraschungen – positive wie negative gleichermaßen.