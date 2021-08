Fußball : SC Unterbach erlebt den ersten Rückschlag

Die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer kassieren in Solingen eine vermeidbare Niederlage und sind den Platz an der Sonne im zweiten Spiel schon wieder los.

DV Solingen – SC Unterbach 2:0 (1:0). Die ersten 15 Minuten total verschlafen, dann in den folgenden 60, 65 Minuten trotz deutlicher Dominanz nicht mehr die Kurve bekommen. Das ist der Spielfilm einer Partie, die die Unterbacher nie und nimmer hätten verlieren dürfen. So sah es jedenfalls Roberto Marquez. Entsprechend bedient (und angesäuert) war der SCU-Coach nach dem Abpfiff.

Schon das 0:1 (8.) nach einer Linksflanke durch den Kopfball von Yuji Adachi gehört in die Rubrik „unnötig“. „Danach konnten wir uns bei Marcel Aust bedanken, dass wir nicht noch deutlicher in Rückstand geraten sind“, machte Marquez deutlich. Der erfahrene Schlussmann reagierte in drei, vier brenzligen Situationen überragend, hielt so seine Mannschaft im Spiel. Die berappelte sich nach gut 25 Minuten, spielte endlich konstruktiv und zielstrebig nach vorne.