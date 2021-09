Fußball : SC Unterbach erkämpft in Berghausen einen Zähler

In der zweiten Halbzeit spielen die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer zielstrebiger auf, allein im Abschluss fehlt die letzte Konsequenz.

SSV Berghausen – SC Unterbach 1:1 (1:0). Auch wenn die Trainer, André Köhler (SSV) und Roberto Marquez (SCU), nach dem Schlusspfiff mit der Chancenverwertung ihrer Mannschaften haderten, am Ende entsprach die Punkteteilung den gezeigten Leistungen. Berghausen schien in Durchgang eins phasenweise etwas zielstrebiger. Die oft weit aus der Abwehr geschlagenen Bälle in Richtung Unterbacher Tor fanden aber längst nicht immer den Adressaten. Dazu kamen auf beiden Seiten etliche Fehler im Spielaufbau.

Chancen wurden dennoch herausgespielt. So in der 34. Minute als Berghausens Benni Brusberg nach einem Konter auf der rechten Seite nicht zu bremsen war und mit einem Schuss in die lange Ecke für die Führung sorgte. Daniel Mion und Tobias Schössler (2) fehlte diese Entschlossenheit. Unterbachs Torsteher Marcel Aust, beim Gegentor machtlos, war bei den Möglichkeiten von Nils Dames sowie Imad Bousmayou auf dem Posten und klärte in einer Eins-gegen-eins-Situation hervorragend gegen Justin Niedworok (36.).